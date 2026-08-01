Kiállítás nyílt a forint születéséről a Magyar Pénzmúzeumban

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 14:03

Az Aranyvonat öröksége – a magyar pénz újjászületése címmel új időszaki kiállítás nyílt a modern forint bevezetésének, valamint

a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából

a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban, ahol fogadták a múzeum ötszázezredik látogatóját is.

A ingyenesen látogatható tárlat középpontjában

a Magyar Nemzeti Bank Aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került,

és jelentős szerepet játszott a második világháborút követő pénzügyi újjáépítésben.

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kiállítás pénteki megnyitóján elmondta:

a tárlat

a modern forint bevezetésének 80. évfordulójához kapcsolódva a magyar pénztörténet egyik meghatározó és drámai fejezetét idézi fel.

Hozzátette: az akkori események ma is fontos tanulságokkal szolgálnak, és feladatokat jelölnek ki a jelen számára.

Felidézte, hogy nyolc évtizeddel ezelőtt a háború pusztítása mellett a világtörténelem egyik legsúlyosabb hiperinflációja is sújtotta Magyarországot.

Kiemelte: a forint bevezetése a magyar történelem egyik meghatározó fordulópontja volt, amelyhez elengedhetetlen volt a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak bátor helytállása.

A jegybank dolgozói a háborús viszonyok közepette kimenekítették és megőrizték a nemzeti aranytartalékot,

amely az újjáépítés és az új fizetőeszköz fedezetét biztosította. A nemzeti bank munkatársai családtagjaikkal együtt kísérték és óvták az aranykészletet - idézte fel Sipos-Tompa Levente.

A kiállítás kiemelt darabjai között szerepel az 1946-os újrainduláshoz kapcsolódó Pénzverő vendégkönyve, a spitali MNB-kirendeltségnek az amerikai hatóságokhoz intézett, az aranytartalék védelmét kérő levelének másolata, valamint egy Kossuth-portrés százforintos bankjegy, amely már a stabilizáció időszakát idézi. A tárlaton egy egymilliárd billpengős bankjegyív is látható, amely érzékletesen szemlélteti a forint bevezetését megelőző hiperinfláció mértékét. Mindezeket az Aranyvonat történetét felidéző vasúti enteriőr, filmhíradó-részletek, videóinterjúk és múzeumpedagógiai elemek egészítik ki - ismertette Hergár Eszter.

A kiállításmegnyitón köszöntötték a 2022-ben megnyílt Pénzmúzeum ötszázezredik látogatóját: a hatéves Himmer Hanna Érdről érkezett nagyszüleivel az intézménybe és az alkalomból egy oklevelet vehetett át.

Emellett kerekasztal-beszélgetést tartottak

az Aranyvonat öröksége címmel Járai Zsigmond egykori jegybankelnök, valamint Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkárának részvételével.

A kiállítás augusztus 1-jétől ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható. További részletek az intézmény honlapján érhetők el.