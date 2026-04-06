Böjte Csaba testvér: a szeretet a legfőbb világformáló erő

Szerző: Mandiner, Gondola

2026. április 6. 09:04

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szerint a Húsvét igazi üzenete a belső béke és a másik felé való őszinte odafordulás.

„Arra születtünk, hogy szeretetben, békében éljünk” – emlékeztet minket, hangsúlyozva, hogy a megbocsájtás az egyetlen út, amely felszabadítja az embert - fogalmazott a Vekker Húsvéthétfőn megjelenő adásában Böjte Csaba testvér. A beszélgetés során szóba kerül a jövőnk és nemzetünk sorsa is, amelyet a szerzetes egy derűs, mégis mély vízióval fest le.

Úgy véli, a mindennapi tetteinknek egy távolabbi célt kell szolgálniuk: „

Arra kellene törekedni, hogy 20, 30, 50 év múlva a mennyek országában a magyaroknak legyen a legnagyobb frakciója.”

Ehhez pedig nem kell más, mint bátorság és hit a jóságban, hiszen ideje, hogy végre: „merjünk hinni a szeretet világformáló erejében.”