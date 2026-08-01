Csabagyöngyével indult idén is a szüret a Dél-Balatonon

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 12:05

A korábbi évekhez hasonló időpontban kezdődött meg idén is a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a Csabagyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták szépen átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani - mondta a Varga Pincészet Kft. pincevezetője a Somogy vármegyei Ordacsehiben.

Nagy Márk arról is beszámolt, hogy a balatonboglári borvidékhez tartozó településen szüretelt hibrid szőlőfajtából készülő könnyed, gyümölcsös félszáraz bor várhatóan szeptember elején kerül a boltokba.

A szakember hozzáfűzte,

a Varga Pincészet jelenleg 152 főt foglalkoztat, mintegy kétezer hektárról vásárol fel szőlőt, és 146 hektáron gazdálkodik.

A saját ültetvények nagyobb hányada a badacsonyörsi üzemük vonzáskörzetében, illetve a Balaton-felvidéken található, kisebbik része pedig az egri borvidéken.

A felvásárlási árak fokozatosan derülnek ki - mondta a pincevezető, aki szerint a tavalyiakhoz hasonlóan fognak alakulni.

A fogyasztási szokásokról szólva kifejtette,

a vörös és rozé borokról egyértelműen eltolódott a kereslet a fehér, és azon belül is a könnyed, alacsonyabb alkoholtartalmú fajták felé, mint az Irsai Olivér, vagy a Csabagyöngye.

Magyarországon, de Európában is csökken a fogyasztás, amit újabb termékek piacra dobásával próbálnak ellensúlyozni - tette hozzá. Példaként említette, hogy már van boralapú koktélszériája a pincészetnek. Egyik idei nagy fejlesztésük pedig alkoholmentesítő berendezés lesz, aminek köszönhetően olyan új termékek bevezetését tervezik a közeljövőben mint az alkoholmentes-, vagy csökkentett alkoholtartalmú borok és alkoholmentes pezsgő.

A Varga Pincészet Kft. az MTI megkeresésére közölte, hogy tavaly 151 ezer mázsa szőlőt dolgoztak fel, több mint 40 szőlőfajtából, és 12,2 millió palack bort értékesítettek, 96 százalékban belföldi piacon. Idén is hasonló nagyságrendű palack-értékesítés szerepel a terveikben - a tájékoztatás szerint.

Az idei termésről szólva közölték,

a tavaszi fagy jelentős károkat okozott az ültetvényekben, valamint az aszály is csökkenti a termés mennyiségét.

A Balaton északi partján komoly gondokat okoz a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, ami miatt több ültetvényt ki is kellett vágni. Mindez nem okoz alapanyaghiányt a pincészet számára, a saját és a partnerek ültetvényeinek köszönhetően - tették hozzá.

A társaság 2024-ben 7,1 milliárd forint árbevételt és 185 millió forint nyereséget, 2025-ben 6,6 milliárd forint árbevétel után 80 millió forint nyereséget ért el. Idén 6,8 milliárd forint árbevételre és 120 millió forint nyereségre számítanak - közölték.