Tényleg csodás, ami a Barátság kőolajvezetékkel történt

Szerző: Gondola

2026. április 21. 11:52

A hírek szerint az Barátság kőolajvezeték újraindítása körül diplomáciai alku bontakozott ki Ukrajna, az EU és Magyarország között.

Ukrajna most már sürgeti a vezeték javítását (aminek talán nincs is semmi baja), mert az EU egy 90 milliárd eurós hitelről készül dönteni, amely létfontosságú Kijev finanszírozásához a háború miatt.

Magyarország korábban blokkolta a hitelt, és annak feloldását az olajszállítás újraindításához kötötte. A friss fejlemények szerint Budapest hajlandó lehet már holnap feloldani a vétóját, ha a vezeték ismét működik.

Az EU nagykövetei szerdán tárgyalnak a hitelről, és ha az olajáramlás helyreáll, a megállapodás gyorsan megszülethet.

A helyzetet politikai feszültségek is kísérik: Szlovákia is változtatott korábbi álláspontján, Ukrajna viszont tagadja azokat a vádakat, hogy szándékosan késleltetné a javításokat.

Sokan mégis csodálkozva nézik, hogy a magyar kormányváltással a vezetés csodás módon napok alatt megjvaulni látszik. (Brüsszel még azért ügyel a bábszínházra).

A háttérben az orosz olajembargó alóli magyar és szlovák mentesség is meghatározó tényező, amihez – legalábbis eddigi állítása szerint – Magyar Péter is ragaszkodna.