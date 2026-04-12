13 órási részvételi adatok: új rekord, 35%-kal több mint 4 éve

Szerző: Gondola

2026. április 12. 13:48

A választásra jogosultak 54,14 százaléka, 4 075 272 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A legaktívabb Pest vármegye: itt 58,01 százalékos a részvételi arány.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 47,62 százalékos a részvételi arány, emellett 50 százalék alatt van még Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is (48,81 százalék). Ebben a vármegyében 198 192-en voksoltak.

A fővárosban a szavazók 56,77 százaléka, 721 838 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról, a következő adatok 15 óra után lesznek elérhetők.