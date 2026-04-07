Donald Trump Iránról: Ha nincs egyezség kedd éjfélig, a kőkorszakig bombázzuk vissza Iránt

Szerző: Gondola

2026. április 7. 07:35

Donald Trump Fehér Házban tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások előrehaladást mutatnak, és az iráni fél részéről megegyezési szándék érzékelhető.

Az elnök szerint Irán új vezetése készségesebben és rugalmasabban áll a tárgyalásokhoz, mint korábban, amit azzal jellemzett, hogy „bölcsebb és kevésbé radikális”.

Trump hangsúlyozta, hogy több ország is részt vesz a közvetítésben az amerikai és iráni fél között, és a tárgyalási folyamat jelenleg jól halad. Ugyanakkor kiemelte, hogy rendkívül kritikus időszak következik, mivel az Irán számára adott ultimátum rövidesen lejár. Az amerikai elnök egyértelművé tette: ha a határidőig nem születik megállapodás, az Egyesült Államok súlyos katonai lépéseket tesz.

A kilátásba helyezett intézkedések között Trump drasztikus légicsapásokat említett, amelyek célpontjai Irán kulcsfontosságú infrastruktúrái, például hidak és erőművek lennének. Úgy fogalmazott, hogy egy ilyen katonai akció „a kőkorszakig vetné vissza” az országot, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt szeretné elkerülni, és továbbra is a megállapodásban érdekelt.

Az elnök ismét megerősítette, hogy az Egyesült Államok elsődleges célja Iránnal kapcsolatban az, hogy megakadályozza a nukleáris fegyver megszerzését.

Emellett bírálta a NATO-t, amiért az nem nyújtott támogatást az Irán elleni esetleges műveletekhez, és jelezte, hogy ezen a közelgő washingtoni látogatás sem feltétlenül változtat.