Szerző: Gondola

2026. április 14. 18:05

Az Európai Bizottság közlése szerint Magyarország csak akkor férhet hozzá a helyreállítási alap (RRF) forrásaihoz, ha teljesíti a 27 úgynevezett „szupermérföldkövet”, amelyek főként az úgynevezett jogállamisági hiányosságokhoz kapcsolódnak. Ezek célja annak bizonyítása, hogy „az ország képes megvédeni az uniós pénzügyi érdekeket”, valamint „biztosítja a bírói függetlenséget”.

A Bizottság jelezte, hogy több feltétel már részben teljesült – például a 2023-as igazságügyi reform –, de ezek értékeléséhez Magyarországnak hivatalosan kifizetési kérelmet kell benyújtania. A határidők szigorúak: a szükséges intézkedéseket augusztus végéig végre kell hajtani, a kérelmeket szeptemberig be kell adni, a teljes programnak pedig 2026 végéig le kell zárulnia.

A testület hangsúlyozta, hogy Magyarország módosíthatja a gazdaságélénkítési tervét, hogy reálisabban teljesíthető célokat tartalmazzon, és ebben az Európai Bizottság támogatást nyújt. Ugyanakkor kiemelték: a határidők nem módosíthatók.

A jelenlegi helyzetben mintegy 17 milliárd eurónyi uniós forrás van befagyasztva Magyarország számára, ebből körülbelül 10,4 milliárd az RRF-hez, 7,6 milliárd pedig kohéziós forrásokhoz kapcsolódik. A zárolás oka többek között a közbeszerzések átláthatóságával, az akadémiai szabadsággal és a vagyonnyilatkozati rendszerrel kapcsolatos aggályok.

A Bizottság pozitívan fogadta Magyar Péter miniszterelnök-jelölt EU melletti elköteleződését, és jelezte, hogy kész együttműködni az új magyar kormánnyal. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a további lépések az új vezetés konkrét intézkedéseitől függenek.

Emellett szó esett egy folyamatban lévő vizsgálatról is, amely a magyar állandó képviselethez köthető feltételezett hírszerzési tevékenységeket érinti, de ennek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Végül megerősítették, hogy az EU továbbra is támogatná a Barátság kőolajvezeték javítását, és kész ellenőrző missziót küldeni, miközben Ukrajna az uniós transzfereket és az őket pozitívan érintő döntéseket (értsd például: EU-csatlakozás támogatása) sürgeti.

Röviden: összeállt, ami összetartozik.