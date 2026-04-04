Este már Jézus feltámadását ünnepeljük

Szerző: MTI

2026. április 4. 17:08

Nagyszombaton az esti vigília szertartással kezdetét veszi a húsvét, a kereszténység legnagyobb, Jézus feltámadását hirdető ünnepe.

A katolikus templomokban a legtöbb helyen sötétedés után, de mindenképpen

az esti órákban veszi kezdetét a vigília szentmise, melynek lényegi részei a 4. század óta változatlanok:

a fény liturgiája, az igeliturgia, a vízszentelés és az áldozati liturgia - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MIT-hez eljuttatott közleményében.

A fény liturgiájában

a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött ki.

A templom előtt végzett tűzszentelési szertartás után a hívek bevonulnak a templomba, majd következik a Krisztust jelképező húsvéti gyertya meggyújtása - írták.

A glóriára ismét megszólalnak a harangok, az orgona és a csengők.

Az igeliturgia, az olvasmányok és az evangélium után következik a keresztkútnál végzett vízszentelés, közben a mindenszentek litániáját éneklik a hívek. Ha vannak felnőtt keresztelendők,

ekkor kapják meg a beavató szentségeket, ahogy az már az ősegyházban is gyakorlat volt.

Ha nincsenek, a közösség akkor is megújítja a keresztségben tett fogadalmait, vagyis hitet tesz Isten mellett és ellene mond a sátán kísértésének.

A vigíliát az Eucharisztia ünnepélyes bemutatása koronázza meg.

A világegyház legnagyobb ünnepén, húsvétkor,

a hívők közössége Krisztus győzedelmes feltámadását, a halál legyőzését, a megváltást ünnepli.

Húsvétvasárnap ünnepi szentmiséket mutatnak be minden templomban, és hirdetik, hogy az Üdvözítő "Feltámadt, valóban feltámadt", és Isten irgalmas szeretete győzött a bűn és a halál felett - olvasható az MKPK közleményében.