Falurombolásra készül a Tisza-kormány?

Szerző: Gondola

2026. június 29. 14:01

Falurombolás készül? Jól figyelje az alábbiakat minden falusi magyar, aki szereti otthonát! - figyelmeztet bejegyzésében Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő.

A politikus emlékeztetőül Bart István, a Tisza helyettes államtitkárának gondolatait idézi: »A falusi házakhoz ugye utak tartoznak, hosszú gázvezeték, vízvezeték. Csomó olyan szolgáltatást kell nekik nyújtani amikhez ugye sokkal több – sokkal nagyobb távokat kell befutni, tehát mi tulajdonképpen rengeteget költünk arra,hogy egy olyan településszerkezetet tartsunk fenn, amit már azok az emberek sem akarnak fenntartani, akik ott laknak.

Hát elköltöznek azért, mert nincs munka. Tehát hogy

miért próbálunk egy olyan településszerkezetet erőltetetten sok pénzből fenntartani, amit valójában már a magyar emberek igazából nem akarnak.

Tehát hogy a magyar emberek semmire sem vágynak jobban, – nagyon gyakran – mint arra. hogy elköltözzenek Győrbe, Sopronba, Budapestre- ahol a munkahelyek vannak.

És ugye a magyar kormány arra költi a pénzét, hogy ilyen vidékfejlesztési eszközökkel próbálja fenntartani a falusi életet, viszont nem épít bérlakásokat azokon a helyeken ahol az emberek lakni szeretnének. Tehát ugye nincs lényegbeli állami bérlakás építési program. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző arra, hogy a magyarok, magyar társadalom most ugye leginkább a múltba szeretné élni – tehát hogy nagyon ezt valamelyik filozófus – kutató – szociológus mondta, hogy ez egy ilyen „jövősokk” amiben a magyar társadalom él.

Tehát hogy nem akarjuk elfogadni azt, hogy igen, a 21. században már nem élnek falun az emberek, nem akarnak falun élni

– ugye ez egy olyan folyamat, ami nagyon sok országban lezajlott, például Portugáliában is. Effektive elköltöznek az emberek a faluról és beköltöznek a városba, mert ott van a munka. Ez egyébként sok tekintetben környezetterhelés szempontjából könnyebb, tehát hogy ha a városban laksz, akkor az ugye kevesebb energiát jelent, valamint ugye lehetővé teszi az embereknek azt, hogy megvalósítsák- tehát hogy hasznos életet éljenek.«

Borzasztó gondolatmenet! - zárja bejegyzését Gyopáros Alpár, a korábbi Magyar Falu Program vezetője.