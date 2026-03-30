Feltörték az FBI igazgatójának e-mail-fiókját

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. március 30. 18:01

Önjelölt „igazságosztó” hackercsoport feltörte az FBI igazgatójának, Kash Patelnek a személyes e-mail-fiókját.

Az iráni rezsimhez köthető hackerek feltörték az FBI igazgatójának, Kash Patelnek a személyes e-mail-fiókját, és fényképeket, valamint egyéb dokumentumokat tettek közzé az interneten – közölték pénteken maguk a hackerek és a hivatal is. A Handala Hack Team nevű hackercsoport saját oldalán azt írta, hogy Patel mostantól a sikeresen feltört áldozatok listáján találja majd a nevét”.

A támadók több személyes fényképet is közzétettek, amelyeken Patel szivarozik, egy veterán kabrióban ül, illetve egy nagy üveg rummal a kezében grimaszol, miközben tükörben szelfit készít. Az FBI megerősítette, hogy Patel e-mailjeit célba vették. A hivatal szóvivője, Ben Williamson közleményében azt mondta: minden szükséges lépést megtettek az esetleges kockázatok csökkentése érdekében, és hozzátette, hogy az érintett adatok „korábbi időszakból származnak, és nem tartalmaznak kormányzati információkat”.

A Handala-csoport, amely magát palesztinbarát, önjelölt „igazságosztó” hackereknek állítja be, nyugati kutatók szerint valójában az iráni kormányhoz köthető kiberhírszerzési egységek egyik fedőszervezete lehet – írja a Reuters. A csoport nemrég azt állította, hogy március 11-én feltörte a michigani székhelyű Stryker orvostechnikai vállalatot, és hatalmas mennyiségű vállalati adatot törölt. A Patelről közzétett képek mellett a hackerek több mint 300 e-mailből álló mintát is publikáltak, amelyek 2010 és 2019 közötti személyes és munkával kapcsolatos levelezést tartalmaznak.

A Reuters nem tudta függetlenül hitelesíteni az üzeneteket, de állításuk szerint az a Gmail-cím, amelyről a hackerek azt állítják, hogy feltörték, megegyezik a Patelhez korábbi adatlopások során köthető címmel, amelyet a District 4 Labs nevű kiberbiztonsági cég rögzített.