Egyetlen nap alatt ketten haltak meg az Ozora fesztiválon

Szerző: feol.hu, Gondola

2026. augusztus 3. 07:35

Két ember is életét vesztette szombaton az Ozora fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő rosszul lett, később pedig egy 45 éves amerikai férfi halt meg – erősítette meg a Feolnak a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

A rendőrség tájékoztatása szerint a fesztivál biztonsági szolgálata szombat délután értesítette az egyenruhásokat arról, hogy egy nő – vélhetően a nagy hőség miatt – rosszul lett, ezért meg kellett kezdeni az újraélesztését.. Az OZORA fesztivál egészségügyi személyzete küzdött a nő életéért, az újraélesztés azonban nem járt sikerrel.

A fesztivál szervezőinek közleménye szerint a nőnek hirtelen megállt a szíve.

Nem sokkal később újabb tragédia történt a rendezvényen. Egy 45 éves, amerikai állampolgárságú férfi felmászott a nagyszínpadot övező egyik díszletelemre, majd lezuhant róla. Az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség eddig rendelkezésére álló adatai alapján a férfi valószínűleg önkezével vetett véget az életének. A szervezők is azt közölték, hogy a férfi feltételezhetően öngyilkossági szándékkal mászott fel a díszletelemre. Az esetek pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A tragikus események miatt augusztus 2-án, vasárnap éjfélkor valamennyi zenei program véget ér a fesztiválon.

Az eredeti tervek szerint keddig, augusztus 4-ig tartott volna a rendezvény.