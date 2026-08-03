Egyetlen nap alatt ketten haltak meg az Ozora fesztiválon
Két ember is életét vesztette szombaton az Ozora fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő rosszul lett, később pedig egy 45 éves amerikai férfi halt meg – erősítette meg a Feolnak a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.
A rendőrség tájékoztatása szerint a fesztivál biztonsági szolgálata szombat délután értesítette az egyenruhásokat arról, hogy egy nő – vélhetően a nagy hőség miatt – rosszul lett, ezért meg kellett kezdeni az újraélesztését.. Az OZORA fesztivál egészségügyi személyzete küzdött a nő életéért, az újraélesztés azonban nem járt sikerrel.
A fesztivál szervezőinek közleménye szerint a nőnek hirtelen megállt a szíve.
Nem sokkal később újabb tragédia történt a rendezvényen. Egy 45 éves, amerikai állampolgárságú férfi felmászott a nagyszínpadot övező egyik díszletelemre, majd lezuhant róla. Az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség eddig rendelkezésére álló adatai alapján a férfi valószínűleg önkezével vetett véget az életének. A szervezők is azt közölték, hogy a férfi feltételezhetően öngyilkossági szándékkal mászott fel a díszletelemre. Az esetek pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.
A tragikus események miatt augusztus 2-án, vasárnap éjfélkor valamennyi zenei program véget ér a fesztiválon.
Az eredeti tervek szerint keddig, augusztus 4-ig tartott volna a rendezvény.