Fidesz: A Tisza roma szavazatvásárlása miatt feljelentést teszünk

Szerző: MTI

2026. április 11. 11:07

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél egy felvételen.

A Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt

- közölte a nagyobbik kormánypárt vasárnap.

Hozzátették, a hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól.

Elmondják, hogy

"fű alatt", több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért

- írták. "A felvétel alapján tudatában vannak annak, hogy ez választási csalás. A lebukástól csak azért nem tartanak, mert szerintük a romák úgysem fordulnának a médiához" - fogalmaztak.

Ismertették,

a Fidesz által felállított Demokrácia Központ folyamatosan fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról.

"Kérjük, ha bárki tiszás választási csalás gyanúját és a választás befolyásoló provokációt, eseményt észlel, tapasztal, akkor jelezze azt és küldjön róla videót, fotót! A Demokrácia Központ elérhetőségei: telefon: (06-20) 444-0445, e-mail: demokraciakozpont@fidesz.hu" - közölték.