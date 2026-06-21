Fidesz: sikeres volt a családokat támogató gazdaságpolitika
Szerző: MTI
2026. június 21. 17:38
A növekvő családi megtakarítások jelzik, hogy sikeres volt a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika - közölte a Fidesz vasárnap, reagálva a K&H biztos jövő kutatásának megállapítására, amely szerint
a legalább fél évre elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezők aránya 37 százalékról 43 százalékra emelkedett
tavaly.
A Fidesz örömmel látta a legfrissebb pénzügyi jelentést, amelynek javuló számai igazolják, hogy a teljes foglalkoztatottságra és a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika sikeres volt - írták.
"Azt követeljük, hogy
a kormány megszorítások helyett folytassa a családok megerősítését szolgáló gazdaságpolitikát"
- áll a Fidesz közleményében.