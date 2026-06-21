Fidesz: sikeres volt a családokat támogató gazdaságpolitika

Szerző: MTI

2026. június 21. 17:38

A növekvő családi megtakarítások jelzik, hogy sikeres volt a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika - közölte a Fidesz vasárnap, reagálva a K&H biztos jövő kutatásának megállapítására, amely szerint

a legalább fél évre elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezők aránya 37 százalékról 43 százalékra emelkedett

tavaly.

A Fidesz örömmel látta a legfrissebb pénzügyi jelentést, amelynek javuló számai igazolják, hogy a teljes foglalkoztatottságra és a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika sikeres volt - írták.

"Azt követeljük, hogy

a kormány megszorítások helyett folytassa a családok megerősítését szolgáló gazdaságpolitikát"

- áll a Fidesz közleményében.