Fokozatosan indul újra a közmédia

Szerző: Gondola

2026. július 11. 21:36

A július 7-i átmeneti leállást követően új hírszolgáltatási struktúrát vezetnek be, amelyet az úgynevezett új Hírszolgáltatási Alapelvek mentén, több ütemben állítanak helyre.

Fokozatos újraindítás

A Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) tájékoztatása szerint július 11-én megkezdődött a közszolgálati hírszolgáltatás összehangolt újraindítása. A folyamat a rádiós, televíziós és digitális platformokat egyaránt érinti, ugyanakkor a teljes működés visszaállítása több lépcsőben történik.

A közlemény szerint az új struktúra kialakításának célja, hogy a közmédia ismét biztosítsa a lakosság számára a hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatást.

Új hírszolgáltatási alapelvek

Az átalakítás részeként Horváth András vezérigazgató – a hírszolgáltatás július 7-i átmeneti felfüggesztésével egy időben – kiadta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit.

A közlemény szerint az új rendszer fokozatos bevezetése azt szolgálja, hogy valamennyi hírszolgáltatási felület már az új szakmai elveknek megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett működjön tovább.

Változások a rádiókban

A tájékoztatás kitér arra is, hogy módosult a Kossuth Rádió és a Bartók Rádió műsorstruktúrája. A Kossuth Rádió továbbra is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza, ugyanakkor július 11-től a Bartók Rádióban ismét rendszeresen elhangzanak hírek.

Ennek eredményeként a hírek a Kossuth Rádió frekvenciáján is hallhatók, biztosítva a hallgatók folyamatos tájékoztatását.

A közlemény szerint a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és a Nemzeti Sportrádió hírszolgáltatása is újra elérhető a korábban megszokott idősávokban és formátumokban, beleértve az ezekhez kapcsolódó internetes és digitális felületeket is.

Az M1-en is megjelentek a hírek

A televíziós hírszolgáltatás részleges helyreállítása is megkezdődött. Az MTVA tájékoztatása szerint az M1 csatornán ismét megjelentek a hírek, egyelőre a képernyő alján futó hírszalag formájában.

Az élő stúdiós hírműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok azonban egyelőre nem tértek vissza. Ezek bevezetése az átalakítás következő szakaszában várható.

A hirado.hu-ról később döntenek

A közmédia közlése szerint a hírszolgáltatás teljes helyreállítása továbbra is folyamatban van. A hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról egyelőre nem közöltek részleteket, erről később adnak tájékoztatást.

A Duna Médiaszolgáltató és az MTVA hangsúlyozta, hogy az átmeneti vezetés célja a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelő, fokozatos és összehangolt visszaállítás, amelynek eredményeként valamennyi közmédiumi hírfelület az új alapelvek szerint működhet tovább.