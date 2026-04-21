Az új házelnök új politikai kultúrát sürget, épít a női képviselőkre

2026. április 21. 06:34

Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, hogy a közbizalom helyreállítása a parlamentben kezdődik, ahol a képviselőknek példát kell mutatniuk tisztességes, becsületes és egymást tiszteletben tartó munkával. Szerinte csak így lehet minden magyar érdekében, valódi együttműködésben törvényeket alkotni, minden frakció együttes részvételével.

Házelnök-jelölését élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének nevezte, és kiemelte: fontos üzenet a társadalom felé, hogy a Tisza Párt két nőt jelölt kulcspozíciókra, ami szerinte egy új szemlélet kezdetét jelzi.

Nőként különösen lényegesnek tartja, hogy egy nyitottabb, tiszteletteljesebb politikai kultúra alakuljon ki Magyarországon.

Úgy véli, az új stílus és hozzáállás képes lehet javítani a közhangulaton, ezért a többi parlamenti frakció együttműködését is kéri. A politikai vitákat nem harcként, hanem konstruktív egyeztetésként képzeli el, ahol a cél a közös megoldások megtalálása és a társadalom bizalmának visszaszerzése.