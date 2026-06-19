Gál Kinga: a Patrióták kiállnak a hagyományos uniós politikák megóvása mellett

Szerző: MTI

2026. június 19. 09:04

A Patrióták Európáért pártcsoport a következő hétéves uniós költségvetés kapcsán kiállnak a hagyományos uniós politikák védelme mellett, és elítélik a gazdák és a tagállamok forrásainak csökkentését - hangoztatta Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért EP-frakció első alelnöke csütörtökön a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Együtt erő vagyunk, írta Gál Kinga a bejegyzésben, majd arról tájékoztatott, hogy

a Patrióták tagpártjainak vezetői közös nyilatkozatot adtak ki a kétnapos brüsszeli EU-csúcs margóján.



Közlése szerint a nyilatkozatban a pártcsoport vezetői leszögezték, hogy elutasítják a brüsszeli bürokrácia bővítését, az Európai Bizottság hatáskörének növelését és az ideológiai alapú feltételrendszert.

"A Patrióták továbbra is ellenzik az elhibázott migrációs paktumot,

amely nem megállítani, hanem menedzselni akarja az illegális migrációt, így továbbra is meghívólevél az illegális bevándorlók számára. Üdvözlik továbbá a visszatérésekre vonatkozó szigorúbb szabályokat, és azok mielőbbi végrehajtását sürgetik" - fogalmaztak.

A Patrióta vezetők az energiaárak csökkentését, az energiabiztonság erősítését és a vállalkozások bürokratikus terheinek mérséklését célzó, "józan észre épülő" intézkedéseket várnak az Európai Bizottságtól.

A szöveg szerint Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán aggodalmukat fejezték ki a mezőgazdaság, a munkaerőpiac és a tagállamok biztonsága szempontjából.

Aggodalmukat fejezték ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Izraellel kapcsolatos nyilatkozata miatt,

hangsúlyozva, hogy az uniós álláspontokat a tagállamok közös döntéseinek kell tükrözniük.

A nyilatkozatban a vezetők elítélték "a patrióta politikusok ellehetetlenítésére irányuló antidemokratikus intézkedéseket", és

aggasztónak nevezték a magyar kormány visszamenőleges hatályú, személyre szabott jogalkotását,

amely - mint írták - Orbán Viktor demokratikus versenyből való kizárását célozza.

A vezetők gratuláltak az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulójához, valamint aggodalmukat fejezték ki a spanyol kormányt érintő korrupciós ügyek és tömeges bevándorlást ösztönző és legalizáló politikák miatt.