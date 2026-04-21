Gulyás Gergely: megállapodás született a parlamenti bizottsági helyek megosztásáról

Szerző: Gondola

2026. április 21. 14:34

Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormányoldal és az ellenzék megállapodott a parlamenti bizottsági helyek elosztásáról: az ellenzék hat bizottságot vezethet.

A Fidesz-KDNP a Mi Hazánkkal is egyeztet a tisztségek további megosztásáról, és bizonyos jelöltek esetében kontrollt is fenntartana.

A felek megállapodtak abban is, hogy egyes parlamenti struktúrákat – például a digitalizációs bizottságot – a kormányoldal nem kívánja vezetni, mert nem tartja szükségesnek. Emellett folyik az egyeztetés a háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbításáról vagy annak törvényi szabályozásáról, amelyre a leköszönő kormány nyitott.

Gulyás szerint a Fidesz teljes tisztújítás előtt áll, és a következő időszakban a párt célja a választói bázis megtartása. A választási vereség okait elemzik, és nem kizárólag a kampányt tartják felelősnek. A miniszter szerint a megújuláshoz mélyebb okokat kell feltárni.

A frakció összetételéről még nem született végleges döntés, több képviselő mandátumának elfogadása kérdéses. Gulyás hangsúlyozta, hogy a kormányfő egyedül vállalta a felelősséget a vereségért, de szerinte ez kollektív ügy. A Fidesz a következő hónapokban új politikai stratégiát dolgoz ki az új parlamenti helyzethez igazodva.