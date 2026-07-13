Elveszítette frakcióvezetőjét a Fidesz

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 13. 13:52

Hétfőn Gulyás Gergely váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. A korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel mindössze két hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban.

Gulyás Gergely hétfő délután 13 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről. „A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt, nem indulhat a következő választásokon, ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok, és

azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon"

– közölte Gulyás Gergely, miközben a frakció tagjai felsorakoztak mögötte. Gulyás Gergely abban bízik, hogy „ez az időszak, mint egy rossz emlék marad meg”, és a magyar demokrácia kellően erős lesz ahhoz, hogy olyan döntéseket ne lehessen hozni a jövőben, amire 1990 óta nem volt példa Magyarországon – utalt a most már csak volt frakcióvezető az Alaptörvény 17. módosítására, ami többek között Sulyok Tamás köztársasági elnöki pozíciójából való eltávolítását is tartalmazza.

Egy hétfői Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely azzal vádolta Magyar Péter miniszterelnököt, hogy „kipihenten sem képes igazat mondani”, valamint azt állította, hogy az alkotmánymódosítással kapcsolatban rá és a Fidesz frakciójára vonatkozó valamennyi kijelentése valótlan. Gulyás Gergely azt írta: miközben hétfőn a Tisza „az elmúlt 36 év leggyalázatosabb” parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből. Hozzátette: Magyar Péter hétfői bejegyzésének egyetlen állításával ért egyet.

Idézte a miniszterelnök szavait: „Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.” A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését.