Gyöngyszemekre leltek ismét a Mátraalján

Szerző: heol.hu

2026. április 18. 11:07

A szőlő és bor városában, Gyöngyösön pénteken este Gyöngyszemek című beszélgetős estek programsorozatának második alkalmán Földi Kinga képzőművész, textilszobrász, valamint Molnár Pál újságíró, szerkesztő, számos kulturális díj alapítója volt a vendég.

Gyöngyszemek - Földi Kinga és Molnár Pál - beszéltek magukról a gyöngyösi közönség előtt - Képforrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A Gyöngyös Város Barátainak Köre szervezésében zajló rendezvénysorozat részeként a gyöngyösi kötődésű meghívottak B. Pintér Máriával beszélgettek a a város Pátzay János Katolikus Zeneiskolájában. A szép számú érdeklődő megtudhatta, hogy Földi Kinga és Molnár Pál is Gyöngyösön töltötte iskolás éveinek java részét, de minden fontos részlet szóba került az életükről és a munkájukról, amióta elsodorta őket az élet a városból.

A gyöngyszemek nem ismeretlenek a Mátraalján, de sok újat meséltek magukról.

Egyikük sem ismeretlen ezzel együtt a gyöngyösiek előtt, hiszen Földi Kinga 2 évvel ezelőtt egy igazán különleges lakáskiállítással örvendeztette a műszetek kedvelőit, ahol a különleges technikával készült munkáit mutatta be. Molnár Pál pedig számos díj alapítójaként jól ismert ország-, sőt világszerte: az általa alapított Balassi Bálint Emlékkard irodalmi díj már valamennyi földrészre eljutott.