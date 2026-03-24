A jegybank egyelőre kivár, az alapkamat marad 6,25 százalék

Szerző:

2026. március 24. 16:38

A Monetáris Tanács a mai ülésén végül nem változtatott az alapkamaton, és 6,25 százalékon tartotta azt, jelezve, hogy a jegybank egyelőre kivár a gyorsan változó gazdasági környezetben.

Varga Mihály jegybankelnök a döntést követő sajtótájékoztatón jelezte: a gazdasági környezet néhány hét alatt jelentősen romlott, ami már márciusban is érezhető lehet az árak emelkedésén keresztül. A közel-keleti konfliktus hatására megugrottak az energiaárak, gyengült a forint, és ismét erősödtek az inflációs kockázatok, ami teljesen felülírta a korábbi, kamatcsökkentésekre épülő optimista várakozásokat.

A helyzetre reagálva a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott az alapkamaton, amely 6,25 százalékon maradt. Varga Mihály szerint a jegybank most kivár, és a stabilitás megőrzésére törekszik, mivel a gyorsan változó nemzetközi környezetben nem indokolt a további lazítás.

Az energiaárak emelkedése – az olaj és a gáz drágulása – várhatóan hamar begyűrűzik a fogyasztói árakba, így az infláció a következő hónapokban ismét emelkedhet. Bár februárban még alacsony volt az infláció, ezt a jegybank átmeneti jelenségnek tartja, és arra számít, hogy az árnövekedés üteme újra a célsáv fölé kerülhet.

A gazdaság ugyan tovább növekedhet, de egyenetlenül: a bővülést főként a lakossági fogyasztás hajtja, miközben az ipar és az export gyengébben teljesít. A jegybank szerint az idei növekedés mérsékelt lesz, és a kilátásokat jelentős kockázatok terhelik.

A jegybank ezért óvatos, kiváró politikát folytat: a kamatszintet magasan tartja, hogy fékezze az inflációt és stabilizálja a forintot, miközben a gazdasági kilátásokat egyre inkább a nemzetközi konfliktusok és az energiaárak alakulása határozza meg.