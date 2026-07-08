Ukázt küldött Budapestnek Brüsszel

Szerző: MTI

2026. július 8. 16:06

Az Európai Bizottság kiegészítő felszólító levelet küldött Magyarországnak, mert álláspontja szerint nem biztosította a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmódot és az átláthatóságot egy több homok- és kavicsbánya kitermelési jogára vonatkozó szerződés odaítélése során - közölte a brüsszeli testület szerdán.

A bizottság tájékoztatása szerint a szerződést olyan eljárásban ítélték oda, amely nem biztosított megfelelő nyilvánosságot, és amelyet a bizottság megítélése szerint úgy alakítottak ki, hogy

indokolatlan előnyt biztosítson egy meghatározott gazdasági szereplőnek.

A testület úgy véli, ezzel Magyarország megsértette az Európai Unió működéséről szóló szerződésben rögzített, a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseket.

A közlemény emlékeztetett arra, hogy az új, határozatlan időre szóló szerződés egy olyan korábbi megállapodást váltott fel, amelyet szintén uniós jogsértés miatt kifogásolt a bizottság a 2025. júniusi kötelezettségszegési eljárási csomagban.

A testület szerint az érintett bányaterületek jelentős gazdasági értéke, a szerződés időbeli korlátozásának hiánya, valamint a homok- és kavicsbányák korlátozott száma miatt

a piaci szereplők lehetőségei beszűkülnek arra, hogy belépjenek a magyar piacra

vagy bővítsék tevékenységüket.

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a bizottság kifogásaira és orvosolja azokat. Amennyiben a válasz nem kielégítő, az uniós testület indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben, ami a kötelezettségszegési eljárás következő szakasza.

Az Európai Bizottság szerdán egy

másik felszólító levelet küldött Magyarországnak,

mert álláspontja szerint az ország nem hajtotta végre az uniós bíróság kiegészítő bányajáradékról szóló ítéletét. A testület szerint a vitatott intézkedés továbbra is sérti a letelepedés szabadságát.

A testület emlékeztetett hogy az uniós bíróság idén januárban megállapította, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot az építőanyagok értékesítésére kivetett kiegészítő bányajáradék szabályozásával. A járadék a hatósági ár és a magasabb eladási ár közötti különbség 90 százalékát teszi ki olyan termékek esetében, mint a homok, a kavics és a cement.

A bizottság szerint az intézkedés elsősorban a más uniós tagállamokból származó, Magyarországon működő vállalkozásokat érinti, mivel nem tudják költségeik növekedését áraik emelésével érvényesíteni. A testület úgy véli, hogy ez

hátrányosan megkülönbözteti a külföldi piaci szereplőket,

és akadályozza a letelepedés szabadságát.

A bizottság közölte: Magyarország továbbra is fenntartja azt a korlátozást, amelyet az uniós bíróság már jogellenesnek minősített.

Magyarországnak ebben az ügyben is két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a bizottság kifogásaira. Ha a válasz nem kielégítő, a testület ismét a bírósághoz fordulhat, és

pénzügyi szankciók kiszabását

kérheti.