"Tiszás propagandacélokra" felhasznált gyerek ügyében feljelentés

Szerző: MTI

2026. július 8. 14:34

Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen három fideszes országgyűlési képviselő egy szerintük "tiszás propagandacélokra" felhasznált gyerek ügyében - hangzott el szerdán, a Központi Nyomozó Főügyészség épülete előtt, az irat benyújtását megelőzően tartott sajtótájékoztatójukon.

A feljelentést tevők közlése szerint annak, a médiában Martinként azonosított 11 éves, állami gondozott fiúnak az ügyében fordulnak a vádhatósághoz, akit sajtóhírek alapján intézeti

szökése után talált meg és vitt el Magyar Péter egy fórumára egy pár, majd a gyerekkel később publikált interjú készült.

Panyi Miklós, a feljelentést benyújtók egyike elmondta: jelentős részben nyilvánosan elérhető információk alapján jutottak arra a következtetésre, hogy több bűncselekmény gyanúja is felmerül az ügyben.

Közlése szerint amiatt, hogy a gyermek hosszabb ideig volt idegen emberekkel,

megállhat a személyes szabadság megsértésének gyanúja,

az a tény pedig, hogy a gyerek utóbb egy hétig pszichiátriai osztályon volt, felveti a kiskorú veszélyeztetését.

A segítségnyújtás elmulasztása a politikus szerint abból vezethető le, hogy a hírek szerint bedrogozva megtalált gyereknek nem kerestek egészségügyi ellátást, de szóba kerülhet kényszerítés megtörténte is amiatt, hogy esetleg valamilyen ellenszolgáltatásokat nyújtottak neki azért, hogy nyilatkozzon.

Hozzátette: mivel

a gyámhatóság tudta és beleegyezése nélkül vették videóra a gyermek által elmondottakat,

személyes adattal való visszaélés is történhetett.

Panyi Miklós a lehetséges súlyosbító körülmények között említette, hogy a videót nem egy spontán találkozás során vették fel, hanem időben eltolva, addig pedig a gyermeket az őt a Tisza Párt rendezvényére vivő párra bízták.

Szólt arról is: a jogász végzettségű Magyar Péternek tudnia kellett arról, hogy a gyermek "jogellenes állapotban" van, a történet másik szereplőjének, Bódis Krisztának pedig

gyermekvédőként kellett tisztában lennie azzal, mi a teendő intézeti nevelt megtalálása esetén.

A fideszes politikus súlyosbító körülménynek nevezte a pszichológiai betegségekben szenvedő gyermek általános és pillanatnyi egészségügyi állapotát, akárcsak azt, hogy a gyereket többször utaztattak az események során.

Hangsúlyozta: egy 11 éves gyermek jóval csekélyebb belátási és öngondoskodási képességgel rendelkezik, mint egy 17-18 éves társa.

Súlyosbító körülményként említette a célzatot is a politikus, mondván,

"politikai célú interjút" kívántak készíteni a gyerekkel. Ezt a büntetőjog ismeri: ez aljas indok

- fogalmazott Panyi Miklós.

A képviselő az elmúlt időszakban látottak alapján úgy nyilatkozott: "meglehetősen aggályossá teszi hogy itt számíthatunk-e befolyásmentes eljárásra", majd megjegyezte, a nyilvános bizonyítékok alapján az ügyben "nehéz lesz nem a józan ész és a világos körülmények alapján eljárni".

Egy másik feljelentő, Pócs János a sajtótájékoztatón a gyermek "fogva tartásáról" beszélt, mondván, eközben

a fiatalt napok alatt "kiképezték egy lejárató interjúra",

majd a Tisza Pártot "kamu gyermekvédelemmel" vádolta.

A beadványt szintén jegyző Hegedűs Barbara végtelenül szomorúnak nevezte a történteket, mivel közlése szerint egyre egyértelműbb, hogy

politikai haszonszerzésre használták fel a gyermeket.

Hozzátette, amikor a parlamentben szóba hozta a történeket, a válasz helyett a miniszterelnöktől "agresszív, mocskolódó, személyeskedő támadást" kapott.