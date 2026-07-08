"Tiszás propagandacélokra" felhasznált gyerek ügyében feljelentés
Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen három fideszes országgyűlési képviselő egy szerintük "tiszás propagandacélokra" felhasznált gyerek ügyében - hangzott el szerdán, a Központi Nyomozó Főügyészség épülete előtt, az irat benyújtását megelőzően tartott sajtótájékoztatójukon.
A feljelentést tevők közlése szerint annak, a médiában Martinként azonosított 11 éves, állami gondozott fiúnak az ügyében fordulnak a vádhatósághoz, akit sajtóhírek alapján intézeti
szökése után talált meg és vitt el Magyar Péter egy fórumára egy pár, majd a gyerekkel később publikált interjú készült.
Panyi Miklós, a feljelentést benyújtók egyike elmondta: jelentős részben nyilvánosan elérhető információk alapján jutottak arra a következtetésre, hogy több bűncselekmény gyanúja is felmerül az ügyben.
Közlése szerint amiatt, hogy a gyermek hosszabb ideig volt idegen emberekkel,
megállhat a személyes szabadság megsértésének gyanúja,
az a tény pedig, hogy a gyerek utóbb egy hétig pszichiátriai osztályon volt, felveti a kiskorú veszélyeztetését.
A segítségnyújtás elmulasztása a politikus szerint abból vezethető le, hogy a hírek szerint bedrogozva megtalált gyereknek nem kerestek egészségügyi ellátást, de szóba kerülhet kényszerítés megtörténte is amiatt, hogy esetleg valamilyen ellenszolgáltatásokat nyújtottak neki azért, hogy nyilatkozzon.
Hozzátette: mivel
a gyámhatóság tudta és beleegyezése nélkül vették videóra a gyermek által elmondottakat,
személyes adattal való visszaélés is történhetett.
Panyi Miklós a lehetséges súlyosbító körülmények között említette, hogy a videót nem egy spontán találkozás során vették fel, hanem időben eltolva, addig pedig a gyermeket az őt a Tisza Párt rendezvényére vivő párra bízták.
Szólt arról is: a jogász végzettségű Magyar Péternek tudnia kellett arról, hogy a gyermek "jogellenes állapotban" van, a történet másik szereplőjének, Bódis Krisztának pedig
gyermekvédőként kellett tisztában lennie azzal, mi a teendő intézeti nevelt megtalálása esetén.
A fideszes politikus súlyosbító körülménynek nevezte a pszichológiai betegségekben szenvedő gyermek általános és pillanatnyi egészségügyi állapotát, akárcsak azt, hogy a gyereket többször utaztattak az események során.
Hangsúlyozta: egy 11 éves gyermek jóval csekélyebb belátási és öngondoskodási képességgel rendelkezik, mint egy 17-18 éves társa.
Súlyosbító körülményként említette a célzatot is a politikus, mondván,
"politikai célú interjút" kívántak készíteni a gyerekkel. Ezt a büntetőjog ismeri: ez aljas indok
- fogalmazott Panyi Miklós.
A képviselő az elmúlt időszakban látottak alapján úgy nyilatkozott: "meglehetősen aggályossá teszi hogy itt számíthatunk-e befolyásmentes eljárásra", majd megjegyezte, a nyilvános bizonyítékok alapján az ügyben "nehéz lesz nem a józan ész és a világos körülmények alapján eljárni".
Egy másik feljelentő, Pócs János a sajtótájékoztatón a gyermek "fogva tartásáról" beszélt, mondván, eközben
a fiatalt napok alatt "kiképezték egy lejárató interjúra",
majd a Tisza Pártot "kamu gyermekvédelemmel" vádolta.
A beadványt szintén jegyző Hegedűs Barbara végtelenül szomorúnak nevezte a történteket, mivel közlése szerint egyre egyértelműbb, hogy
politikai haszonszerzésre használták fel a gyermeket.
Hozzátette, amikor a parlamentben szóba hozta a történeket, a válasz helyett a miniszterelnöktől "agresszív, mocskolódó, személyeskedő támadást" kapott.