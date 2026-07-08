A Védvonal szavatolja Szakács István hazafias véleménvezér jogi védelmét

Szerző: MTI

2026. július 8. 13:38

A Védvonal szerda hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről, azonnali intézkedést követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influenszer jogi védelmét - közölte Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán az MTI-vel.

"A tiszás önkény a rendvédelmi szerveket politikai furkósbotként használja,

és mindenkire le akar csapni" - fogalmazott Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz/Védvonal közleményében.

Hangsúlyozta, hogy a véleménynyilvánítás alapjogának szükségtelen és aránytalan korlátozása, ha

valakit politikai véleményének kifejtéséért büntetőeljárás alá vonnak.

"Ezután is fellépünk minden politikai megtorlás és félelemkeltés ellen!" - írta a politikus.