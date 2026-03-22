Iráni kazettás rakéta rombolt Tel-Avivban

Szerző: MTI

2026. március 22. 19:05

Egy iráni kazettás rakéta megsebesített tizenöt embert vasárnap Tel-Avivban és környékén, köztük egyet súlyosan - jelentette a mentőszolgálat.

A számos kisebb bombára széthulló kazettás rakéta részei Tel-Aviv központi területén, valamint a szomszédos Ramat-Ganban és Petah Tikván csapódtak be.

Egy lövedék eltalálta egy régi tel-avivi lakóépület harmadik emeletét, amely ennek hatására később összeomlott.

Az épületben nem volt óvóhely, és megsebesült egy ember a harmadik emeleten. Az épület egyik fala ráomlott a közeli autókra. Egy másik tel-avivi helyszínen egy autó rongálódott meg, és a Tel-Avivon végighaladó Ajalon autópályán is történt becsapódás.

Jaffón hatan sebesültek meg könnyebben egy műhelybe becsapódó rakétától. Az érintettek részben ott dolgoztak, részben oda mentek be a légiriadó miatt.

A hadsereg közölte, hogy

szombaton Dél-Libanonban likvidálták a Hezbollah síita milícia Radvan nevű elit kommandójának parancsnokát.

A közlemény szerint Abu Halíl Bardzsival együtt két másik fegyveres is meghalt.

Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen

a dél-libanoni Litáni folyó összes hídjának azonnali lerombolására utasította a hadsereget,

hogy ezzel megakadályozzák a Hezbollah fegyvereseinek és fegyvereinek déli irányú mozgását.

Kac hozzátette: elrendelték a határ menti libanoni falvakban lévő házak lerombolásának felgyorsítását is, hogy meghiúsítsák az izraeli települések elleni támadásokat, miután a Hezbollah ilyen lakóházakból is támad. Kijelentette, hogy

a hadsereg továbbra is lehetővé teszi a dél-libanoniak számára az észak felé távozást

a Litánin keresztül.

A nemzetbiztonsági tanulmányok intézete (INSS) újabb összegzést adott ki, amely szerint az Irán elleni izraeli-amerikai hadművelet kezdete óta 322 támadási hullám érte Izraelt. A becslések szerint az Iránból elindított mintegy 940 rakétából körülbelül 370 bejutott az izraeli légtérbe, és több mint 550 drónt is elindítottak Izrael ellen.

Ezzel párhuzamosan eddig több mint 788 támadási hullám indult Izrael ellen Libanonból, összesen több mint kétezerötszáz rakétával vagy drónnal. Az INSS szerint Iránban több mint ötven vezetőt likvidáltak, Libanonban pedig több mint 570 fegyverest.

Az izraeli hadsereg több mint 8500 célpontot támadott Iránban több mint tizenkétezer lövedék felhasználásával. Az iráni indítóállások és a ballisztikus rakéták hetven százaléka használhatatlanná vált, kétszázötven drón súlyosan megrongálódott, és a légvédelmi rendszerek nyolcvan százalékát támadás érte. Megsemmisítettek száz légvédelmi üteget és százhúsz radart, a rakétagyártás pedig teljesen leállt az országban.