Izrael Bejrútot bombázta, ez aligha tesz jót az iráni tárgyalásoknak

Szerző: Gondola

2026. április 10. 07:05

A Bejrút elleni izraeli légicsapások során több mint 250 ember meghalt és több százan megsérültek. Izrael szerint a támadások célpontjai a Hezbollah katonai létesítményei voltak, és megelőző jelleggel hajtották végre őket az északi területek védelmében.

A támadások azonban sűrűn lakott városi területeket is érintettek, ahol jelentős pusztítást, tüzeket és pánikot okoztak. Libanoni vezetők és helyiek szerint civil épületek semmisültek meg, és Izraelt a konfliktus eszkalálásával, valamint a nemzetközi jog megsértésével vádolták.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a korábban bejelentett amerikai–iráni tűzszünet nem terjed ki Libanonra. A konfliktus hátterében a Hezbollah és Izrael közötti harcok állnak, amelyek az iráni–izraeli feszültség részeként újabb erőszakhullámot indítottak el, súlyos humanitárius következményekkel, több ezer halottal és tömeges lakossági meneküléssel.