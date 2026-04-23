Kapitány István: a minimálbér után fizetendő szja-t kilenc százalékra csökkentik
Szerző: Gondola
2026. április 23. 10:37
Az intézkedés célja az infláció letörése és egy igazságosabb adórendszer kialakítása. Ennek révén a minimálbéren dolgozók évente több mint 240 ezer forinttal járhatnak jobban ígéretei szerint.
A változás nemcsak őket érinti: a mediánbér (kb. 625 ezer Ft) alatt keresők is kevesebb adót fizetnek majd, így például 420 ezer Ft-os fizetésnél évi 180 ezer, 500 ezernél 120 ezer, 625 ezernél pedig 60 ezer forinttal nő a nettó jövedelem – ígéri a leendő miniszter.
Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Tisza-kormány tervei szerint a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó 9%-ra csökken.
Címkék: