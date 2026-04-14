Kelemen Hunor: a megosztottság miatt most bölcsességre és türelemre van szükség a továbblépéshez

Szerző: Gondola

2026. április 14. 19:25

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a magyarság egyik legnagyobb problémája a megosztottság, ezért kiemelten fontos, hogy ne nőjön a szakadék az erdélyi és az anyaországi magyarok között. Úgy fogalmazott, hogy a választási kampány feszültségei az egész nemzetet érintették, ezért most „bölcsességre és türelemre” van szükség, valamint folyamatos párbeszédre és kölcsönös tiszteletre.

Hangsúlyozta, hogy a választások magas részvétel mellett zajlottak, ami szerinte a magyar demokrácia erejét mutatja. Megjegyezte, hogy Orbán Viktor gratulált a győztesnek és átadja a hatalmat a demokratikus normák szerint.

Elmondása szerint ő is gratulált Magyar Péternek, aki biztosította arról, hogy az új kormány támogatni kívánja a határon túli magyar közösségeket, és nem vonna el szerzett jogokat, például az állampolgárságot. Kelemen Hunor fontosnak tartja, hogy a külhoni magyarok érezzék a magyar kormány politikai és erkölcsi támogatását.

Azt is kiemelte, hogy a nemzetpolitika iránya minden kormányváltáskor változik, de a támogatási rendszer általában bővült. Magyar Péter meghívta Budapestre, hogy egyeztessenek a határon túli magyarság jövőbeni támogatásáról.

Korábban az RMDSZ a Fidesz–KDNP nemzetpolitikai irányváltása miatt állt melléjük, míg a Tisza Párt esetében még nem látják egyértelműen a nemzetpolitikai célokat, ezért óvatosabbak.