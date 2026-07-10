"Kínai fenyegetés"
Kína határozottan elutasítja a "kínai fenyegetés" narratíváját és a feszültségkeltés vádját az Északi-sarkvidéken - jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.
A szóvivő azt követően reagált, hogy Mark Rutte, a NATO főtitkára a héten kijelentette: a NATO-nak összehangoltan kell fellépnie annak érdekében, hogy
megakadályozza Oroszország és Kína térnyerését az Északi-sarkvidéken.
A kínai szóvivő hangsúlyozta: az Északi-sarkvidék a nemzetközi közösség egészének érdekeit érinti, Kína térségben végzett tevékenysége pedig a béke, a stabilitás és
a fenntartható fejlődés előmozdítását szolgálja,
a nemzetközi joggal összhangban.
Mao kiemelte, hogy minden országnak joga van a nemzetközi joggal összhangban tevékenységet folytatni az Északi-sarkvidéken, és ezt tiszteletben kell tartani.