Szerző: MTI

2026. július 10. 20:35

Kína határozottan elutasítja a "kínai fenyegetés" narratíváját és a feszültségkeltés vádját az Északi-sarkvidéken - jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő azt követően reagált, hogy Mark Rutte, a NATO főtitkára a héten kijelentette: a NATO-nak összehangoltan kell fellépnie annak érdekében, hogy

megakadályozza Oroszország és Kína térnyerését az Északi-sarkvidéken.

A kínai szóvivő hangsúlyozta: az Északi-sarkvidék a nemzetközi közösség egészének érdekeit érinti, Kína térségben végzett tevékenysége pedig a béke, a stabilitás és

a fenntartható fejlődés előmozdítását szolgálja,

a nemzetközi joggal összhangban.

Mao kiemelte, hogy minden országnak joga van a nemzetközi joggal összhangban tevékenységet folytatni az Északi-sarkvidéken, és ezt tiszteletben kell tartani.