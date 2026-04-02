Csúcstechnológiás CT és röntgen érkezett Kistarcsára: milliárdos fejlesztés a betegellátás szolgálatában

Szerző: MTI/Gondola

2026. április 2. 15:37

Új CT- és röntgenberendezést adott át a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban a kulturális és innovációs miniszter csütörtökön. Jelentős diagnosztikai fejlesztés történt, csaknem egymilliárd forint értékben.

Az új CT minden követelményt kielégít, a röntgenberendezés pedig szintén jelentős előrelépést mutat az eddigiekhez képest - mondta Hankó Balázs az ünnepélyes átadón. Hankó Balázs hozzátette: Kistarcsa, Gödöllő és Veresegyház hármasában a kormány támogatásával, a Semmelweis Egyetem hátterével kiteljesedő egészségügyi prevenciós központ jön létre a legkorszerűbb ellátással.

A miniszter felidézte, hogy a kistarcsai kórház múlt szombati szűrőnapján jelentett be egy, a megelőzést szolgáló közel 300 millió forintos fejlesztést, amelynek keretében a Flór Ferenc Kórház egy kontrasztanyagos emlődiagnosztikai eszközzel és egy laparoszkópos műtéti eszközzel gazdagodott.

"A kórház most beszerelt új CT- és röntgenberendezésével sikerül elérni, hogy sokkal több beteget tud fogadni, mint eddig. Az elmúlt évek során nagyjából 11 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a kistarcsai kórházban, és elindultak azok a belső rekonstrukciós folyamatok, amelyek szintén szükségesek voltak ahhoz, hogy az ide érkező betegek jobban érezzék magukat. A szükséges funkciók betöltéséhez azonban további mintegy 10 milliárdos fejlesztésre van szükség" - mondta.

Harsányi Zsolt, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház főigazgatója arról beszélt, hogy tavaly május végén derült ki, hogy az intézményük visszakapja a képalkotó diagnosztikai osztályt 28 év után.

"Elkezdtünk dolgozni azon, hogy a kórház a régió egyik legjobb radiológiájával rendelkezzen. November 1-jén indult el az új osztály, amelynek nagyon jól képzett szakemberei vannak, és ehhez rengeteg új eszközt kaptunk, most a CT- és a röntgenberendezést" - fejtette ki.

A főigazgató szerint nemcsak Magyarországon, hanem az európai országok tekintetében is nagyon modern, innovatív és a 21. századi technológiának egyértelműen megfelelő radiológiai osztály alakult ki a kistarcsai kórházban. Megjegyezte, hogy bár csökken a CT- és az MR-vizsgálat ideje, az igény exponenciálisan növekszik rájuk.