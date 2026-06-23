Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt, megszűnik az MTVA jelenlegi rendszere

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 23. 12:33

Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó jogszabályok módosítását. A tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot 145 igen és 39 nem szavazattal fogadták el, rendelkezései főszabály szerint a kihirdetést követő 30. napon lépnek hatályba.

A jogszabály értelmében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) beolvad a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, az így létrejövő szervezet pedig Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven működik tovább. Az új társaság látja majd el a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.

A törvény visszaállítja a nemzeti hírügynökség önállóságát is. Ennek részeként megalakul a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., amely külön költségvetési bontással működik majd. Feladata lesz hírek, írott és videós tudósítások, fényképek, háttéranyagok, grafikák és dokumentációs adatok szolgáltatása hazai és külföldi eseményekről.

A jogszabály szerint az MTI-nek tájékoztatnia kell a parlamenti pártokról, más pártokról, civil szervezetekről, a kormányról, közigazgatási szervekről, önkormányzatokról, bíróságokról és ügyészségekről is. Emellett országos, a Kárpát-medence magyarlakta területeire kiterjedő, valamint nemzetközi tudósítói hálózatot kell fenntartania.

A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az MTI vezérigazgatóit nyílt pályázaton választják ki. A törvény kizárja a jelöltek közül azokat, akik az előző öt évben miniszterelnökként, kormánytagként, államtitkárként, országgyűlési képviselőként, polgármesterként vagy pártpolitikai szereplőként tevékenykedtek.

A két közszolgálati médiacég felett a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett létrejövő Független Közmédia Testület gyakorolja majd a tulajdonosi jogokat. A kilenctagú testületben hat tagot parlamenti képviselőcsoportok, hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölnek. A testület feladata lesz többek között a vezérigazgatók megválasztása, a gazdálkodás ellenőrzése, a nagyobb szerződések jóváhagyása és az éves tartalmi audit elrendelése.

A Független Közmédia Testület munkáját a költségvetési szervként működő Független Közmédia Testület Irodája segíti majd.

A jelenlegi MTVA helyett létrejön a Sajtóalap, amely a független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja.

A törvény újrafogalmazza a közszolgálati média alapelveit is. Ezek szerint a közszolgálati médiaszolgáltatásnak pártatlanul és kiegyensúlyozottan kell minőségi információkat nyújtania, működésének pedig függetlennek kell lennie a kormányzati, politikai és gazdasági szereplőktől, a szerkesztői függetlenség tiszteletben tartása mellett.

A közszolgálati működés részletes alapelveit a jövőben a Közszolgálati Charta tartalmazza majd, amelyet a tizennyolc tagú Közszolgálati Tanács alkot meg. A tanács évente értékeli a közszolgálati médiaszolgáltató és az MTI beszámolóját, és annak elutasítása esetén javaslatot tehet az érintett vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetésére.

A jogszabály a jelenlegi öttagú Médiatanácsot héttagúvá alakítja át. Három tagot a kormánypárti, három tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, míg az elnöki tisztséget pályázat útján lehet betölteni. A tagok megbízatása négy évre, az elnöké öt évre szól.

A törvény értelmében a Médiatanács jelenlegi tagjainak és elnökének, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA vezérigazgatójának vezető tisztségviselői megbízatása a jogszabály kihirdetését követő napon megszűnik. A törvény további rendelkezései a kihirdetést követő 30. napon lépnek hatályba.