Szexuális erőszakoló, rabló Borsodban
sElrendelte a letartóztatását a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak, aki azzal gyanúsítanak, hogy egy társkereső oldalon megismert nőt elkábított, majd szexuális erőszakot követett el ellene és elvette az ékszereit – közölte pénteken a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.
A közlemény szerint a gyanúsított július közepén ismerkedett meg a sértettel egy társkereső oldalon, majd másnap Budapestről Kazincbarcikára utazott hozzá. A lakásban a sértett megmutatta ékszereit, majd kávézás közben férfi
nyugtatót tett a nő italába, amitől az rövid időn belül elkábult.
Ezt kihasználva a terhelt beleegyezése nélkül szexuális aktust folytatott a nővel, amiről felvételeket is készített, majd ellopta ékszereit és Budapestre utazott. A nyomozás adatai szerint az ékszereket később egymillió forintért értékesítette, amelyből 400 ezer forintot átutalt a sértettnek.
A bíróság közölte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén más akaratnyilvánításra képtelen állapotát felhasználva elkövetett
szexuális erőszak és rablás
bűntettének megállapítására alkalmas.
A büntetett előéletű férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el, a végzés nem végleges.