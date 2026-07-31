Szexuális erőszakoló, rabló Borsodban

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 31. 17:04

sElrendelte a letartóztatását a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak, aki azzal gyanúsítanak, hogy egy társkereső oldalon megismert nőt elkábított, majd szexuális erőszakot követett el ellene és elvette az ékszereit – közölte pénteken a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.

A közlemény szerint a gyanúsított július közepén ismerkedett meg a sértettel egy társkereső oldalon, majd másnap Budapestről Kazincbarcikára utazott hozzá. A lakásban a sértett megmutatta ékszereit, majd kávézás közben férfi

nyugtatót tett a nő italába, amitől az rövid időn belül elkábult.

Ezt kihasználva a terhelt beleegyezése nélkül szexuális aktust folytatott a nővel, amiről felvételeket is készített, majd ellopta ékszereit és Budapestre utazott. A nyomozás adatai szerint az ékszereket később egymillió forintért értékesítette, amelyből 400 ezer forintot átutalt a sértettnek.

A bíróság közölte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén más akaratnyilvánításra képtelen állapotát felhasználva elkövetett

szexuális erőszak és rablás

bűntettének megállapítására alkalmas.

A büntetett előéletű férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el, a végzés nem végleges.