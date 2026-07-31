Paks - A nyolcból már csak négy szivattyú szállítja a hűtővizet az atomerőműnél

Szerző: Gondola

2026. július 31. 18:04

A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe - tudatták a sajtó képviselőivel a pénteken a létesítménynél tartott helyszínbejáráson.

A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél

az alacsony vizes állapotok négy fokozatából már a harmadik szerint működnek

az atomerőművi blokkokhoz a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk.

Elhangzott: normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították;

az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni.

A szivattyúk egyenként és másodpercenként 12 köbméter vizet képesek kiemelni a Dunából, így teljes teljesítmény esetén másodpercenként összesen 100 köbméter vizet szállítanak. Az álló blokkok hűtéséhez percenként 5 köbméter víz szükséges. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkivételi műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz - hangzott el.