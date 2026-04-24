Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatási miniszter
Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, közölve:
Lannert Judit
közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel,
valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.
„1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült
Jelentés a magyar közoktatásról
sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője” – idézi Magyar Péter bejegyzését a mandiner.