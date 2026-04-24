Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatási miniszter

Szerző: MTI/mandiner

2026. április 24. 14:57

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, közölve:

Lannert Judit

közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel,

valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

„1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült

Jelentés a magyar közoktatásról

sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője” – idézi Magyar Péter bejegyzését a mandiner.

