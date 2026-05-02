Latorcai Csaba: Hulljon le a lepel a guruló forintokról!

Szerző: Gondola

2026. május 2. 08:07

Kiderült, hogy Waberer György 100 millió forinttal támogatta Magyar Péter kampányát - írja facebook-bejegyzésében Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke.

Aki szerint ez apróság, az talán elhiszi, hogy mindezt egy gyors visszautalással le lehet rendezni, de joggal merül fel a kérdés: egyáltalán miért fogadták el a támogatást,

vajon akkor is visszautalták volna a pénzt, ha nem derül ki a tranzakció,

vagy hallgattak volna róla örökké?

Legfőképpen pedig: kik vannak még a háttérben? Mely cégek, mely vállalkozók, milyen összegekkel, hogyan és mi célból nyújtottak sokmilliós támogatásokat Magyar Péternek és a Tiszának?

A választ nem elsumákolni kell, hanem nyilvánosságra hozni.

A már jól ismert frázis szerint: “Lépésről lépésre!” Teljes körűen. Névről névre, forintról forintra!

Saját portánkon is sepregetve: A KDNP 16 év alatt egyetlen nagyvállalattól vagy cégtől sem fogadott el egy fillért sem. Pedig - ne legyenek illúzióink - lett volna rá jelentkező, nem is egy! Elszámolásunk nyilvános, bárki által elérhető a párt támogatóinak nevével!

Nem elég csak mondani, hogy

a politika ne legyen üzlet, ne legyen háttéralkuk terepe, ne legyen a pénz játékszere.

Itt a lehetőség a Tisza számára, hozza nyilvánossága az 1 millió forintnál többet adó "mikroadományozókat"!

Lássa mindenki azt is, Wáberer Györgyön kívül még hány, sokak által NER-esnek tartott cég és vállalkozó fizette be magát már jó előre a Tiszához!

Tisztaságot, átláthatóságot és elszámoltathatóságot mindenkinek - zárja bejegyzését Latorcai Csaba kereszténydemokrata képviselő.