Szerző: MTi/Gondola

2026. április 11. 09:05

Ma van a magyar költészet napja; az ünnep alkalmából országszerte irodalmi programok, tárlatvezetések, könyvvásárok és számos más rendezvény várja az érdeklődőket.

A magyar költészet napját 1964 óta ünneplik Magyarországon József Attila születésnapján, április 11-én.

A programsorozat célja, hogy közelebb hozza a kortárs és klasszikus lírát a közönséghez,

és a mindennapok részévé tegye a költészetet.

A magyar költészet napján rendezik meg a Versünnep 2026 nyilvános döntőjét és gálaestjét a Nemzeti Színházban, ahol a nyolc legjobb versenyző méri össze tudását.

A Deák Ferenc téren egy nosztalgiavillamoson a Fiatal Írók Szövetsége közreműködésével fiatal költők egész nap saját műveiket olvassák fel,

de könyvvásár, irodalmi találkozások és könyvjelzőosztás is szerepel a programban. Szombaton a 4-es és a 6-os villamoson is kortárs versek hangzanak el.

A Kiscelli Múzeumban egész napos programsorozattal várják a látogatókat. A rendezvény szavalással indul, majd tárlatvezetések, épületséta, kiállítások és workshopok követik egymást.

A látogatók könyvkötészeti és fotográfiai műhelyfoglalkozásokon is részt vehetnek, a napot könyvvásár kíséri.

A Vígszínházban szombat délelőtt József Attila versei mellett más jelentős költők művei is elhangzanak, megemlékezve többek között Berzsenyi Dánielről, Orbán Ottóról, Csoóri Sándorról és Szilágyi Domokosról. Este a Marczibányi Téri Művelődési Központban a Kaláka és a Sebő együttes idézi meg József Attila költészetét.

Lexikon.

A magyar költészet napján egész éves ingyenes programsorozat indul a Fészek Könyvtár szervezésében Az irodalom életre kel(l) címmel, a november 28-ig tartó kezdeményezés célja, hogy bemutassa, miként él tovább az irodalom különböző művészeti ágakban és kortárs formákban.

Pécsen irodalmi sétára várják az érdeklődőket a Zsolnay-negyedben,

ahol megidéznek klasszikus és kortárs költőket , valamint Pécshez kötődő szerzőket. Este a Radnóti Színház vendégjátékát élvezheti a közönség.

Miskolcon már pénteken különleges akcióval ünnepelt a MiReHu: a miskolci szervezett hulladékszállítás 150. évfordulójára meghirdetett emlékév részeként az Ady, a József Attila, a Vörösmarty, a Petőfi és a Jókai utcában élők rövid versidézetet találhattak kukáikon.

Versek a peronon címmel különleges programmal ünnepli a magyar költészet napját a MÁV Zrt.:

csaknem 70 állomáson mintegy 300 alkalommal hangzanak el versek.