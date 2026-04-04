MEÖT-MKPK: nagy szükségünk van a reményre, amit Jézus feltámadása ad a világnak

Szerző: MTI

2026. április 4. 15:06

Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak - olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös, az MTI-hez szombaton eljuttatott húsvéti üzenetében. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot "életünk tanúságtételével" ünnepeljük.

Azt írták: a húsvéti örömhír lényege, hogy

Isten győzött a gonoszság hatalma, a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával "életet és reményt ad a világnak".

Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, százmilliók kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be napjainkat.

Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindnyájunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös Urunk - olvasható a húsvéti üzenetben, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke, Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és a MEÖT elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint a MEÖT tagegyházainak vezetői írtak alá.

Úgy fogalmaztak:

"ahol az Isten szeretetéről szóló húsvéti örömhírt megszólaltatják, ott hit ébred, ott élet pezsdül a lelki sivatagban,

ott felkarolják a hajléktalant, kenyeret adnak az éhezőnek, segítő kezet a rászorulónak, reményt az öregség terhét hordozónak, ott a családok hűségben és szeretetben élnek, ott örömmel mondanak igent a gyermekáldásra, ott remény csillog az emberek szemében."

Az egyházi vezetők azt kérik, hogy

az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenekelőtt az "életünk tanúságtételével" ünnepeljük,

és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az "emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazságosság és a békesség útjára!"