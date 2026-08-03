Mekkora terhet jelent a Sziget az ország energiaellátására?

Szerző: Gondola

2026. augusztus 3. 06:01

A Sziget nem veszélyezteti az ország energiaellátását – közölték a fesztivál szervezői.

Mint rják, a Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljesen függetleníteni tudják magukat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis

a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerükkel állítják elő.

Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására. A szeervezők szerint az elmúlt évek technológiai fejlesztései miatt - korszerű LED-világításnak és az energiahatékony hangtechnikai rendszerek – a Sziget energiaigénye folyamatosan csökken és a vízfelhasználás terén is tudatosan működnek. A fesztivál egész területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat biztosítanak, ezzel ösztönözve az újratölthető kulacsok használatát és csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét.