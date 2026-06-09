Miniszteri biztos fogja össze a közmédia körüli teendőket

Szerző: MTI

2026. június 9. 08:38

Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket - jelentette be Tarr Zoltán, hozzátéve, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig

átmeneti vezetése lesz a szervezetnek.

A Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfőn este azt írta, a demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után.

"Ez különösen is igaz a közmédiára, amit évek alatt ejtett rabul az orbáni hazugságipar" - fogalmazott.

" Az ügy összetettsége - amely elsősorban a Fidesz-KDNP szövevényes jogalkotásának eredménye - és súlya megköveteli, hogy a közmédia felszabadítása érdekében szükséges lépéseket miniszteri biztos kezelje. Ezért megbíztam Grósz Juditot, hogy miniszteri biztosként fogja össze a közmédia körüli teendőket" - írta.

Tarr Zoltán ismertette, a miniszteri biztos

feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése

és majd az ehhez kapcsolódó szakmai, társadalmi egyeztetés koordinálása.

"Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a

nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását"

- jegyezte meg a miniszter.

Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén.

Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel, a Microsoft Hungary COO/CMO-jaként pedig egy komplex üzleti modellváltást vezetett.

Mélyreható szakmai ismeretekkel bír a médiapiaci működés, az intézményi átalakulás és az adatalapú stratégiai döntéshozatal terén - mindaz, amire a közmédia megújításának koordinációjában most szükség van - írta.