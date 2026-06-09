Miniszteri biztos fogja össze a közmédia körüli teendőket
Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket - jelentette be Tarr Zoltán, hozzátéve, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig
átmeneti vezetése lesz a szervezetnek.
A Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfőn este azt írta, a demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után.
"Ez különösen is igaz a közmédiára, amit évek alatt ejtett rabul az orbáni hazugságipar" - fogalmazott.
" Az ügy összetettsége - amely elsősorban a Fidesz-KDNP szövevényes jogalkotásának eredménye - és súlya megköveteli, hogy a közmédia felszabadítása érdekében szükséges lépéseket miniszteri biztos kezelje. Ezért megbíztam Grósz Juditot, hogy miniszteri biztosként fogja össze a közmédia körüli teendőket" - írta.
Tarr Zoltán ismertette, a miniszteri biztos
feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése
és majd az ehhez kapcsolódó szakmai, társadalmi egyeztetés koordinálása.
"Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a
nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását"
- jegyezte meg a miniszter.
Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén.
Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel, a Microsoft Hungary COO/CMO-jaként pedig egy komplex üzleti modellváltást vezetett.
Mélyreható szakmai ismeretekkel bír a médiapiaci működés, az intézményi átalakulás és az adatalapú stratégiai döntéshozatal terén - mindaz, amire a közmédia megújításának koordinációjában most szükség van - írta.