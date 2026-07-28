Mit vett el Magyar Péter a fideszes Takács Péter asztaláról?

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 10:04

Facebook-vita alakult ki a kormányfő és Takács Péter között arról, hogy

Magyar Péter milyen iratokat vett el a fideszes politikus, volt egészségügyi államtitkár parlamenti asztaláról hétfőn,

miután az ellenzéki frakció kivonult az ülésteremből.

Takács Péter a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter

"elemelte a jegyzeteit".

Videójába bevágta az Országgyűlésen készült felvételt, amelyen az látszik, hogy

Magyar Péter papírokat vesz el

az egyik üresen hagyott asztalról.

"Voltak folyosói pletykák arról, hogy elégedetlen az egészségügyi miniszter teljesítményével, de ne az én néhány oldalas kis jegyzeteimtől várják a csodát" - tette hozzá.

Erre reagálva a miniszterelnök hétfőn azt írta Facebook-oldalán, hogy

csak az általa korábban kinyomtatott, az orvosi szakvizsgához szükséges tételeket vette magához.

"Mivel (Takács Péter) megajándékozott egy tusványosi pólóval, lássa kivel van dolga, kinyomtattam neki az orvosi szakvizsgához szükséges tételeket, hogy legyen miből készülnie a szakvizsgára. Ezeket tettem le az asztalára, majd miután 14 órakor ő és az egész Fidesz-frakció elhagyta a munkahelyét, magamhoz vettem a szakvizsga tételeket, hogy holnap oda tudjam adni neki" - közölte Magyar Péter.