Mol: osztalékfizetés a harmadik negyedévben

Szerző: MTI/Gondola

2026. április 17. 17:05

A Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága javasolja az igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot 2026 harmadik negyedévében fizessék ki - tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket az olajcég pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Mint hozzátették, az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Az osztalék harmadik negyedévi kifizetése felmerült csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök-jelöltnek Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával, valamint a Mol felső vezetésével folytatott Kapitány István és Kármán András társaságában tartott tárgyalásai után is, ahol szóba került a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalék.

A Mol csoport április 10-i éves közgyűlése 241 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött.