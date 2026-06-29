Rettegj, Tisza Párt! - új elnöke van a Momentumnak

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 29. 12:37

Szilas Kincsőt, a Momentum kispesti önkormányzati képviselőjét, a párt Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a mozgalom új elnökének a hétvégén tartott tisztújító kongresszuson – közölte a párt vasárnap.

A közlemény szerint Szilas Kincső programjában kiemelte, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk nem alkalmas a Tisza Párt demokratikus kontrolljára, ezért „itt az ideje, hogy előre lépjünk, és demokratikus ellenzékként ellenőrizzük, véleményezzük a kormány munkáját, mert

a Momentum Magyarország egyetlen konstruktív ellenzéki pártja".

Szilas Kincső nevéhez az elmúlt évekből számos olyan kezdeményezés fűződik, amely a nők és a fiatalok közéleti szerepvállalását, a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelmét célozta – írták a közleményben.