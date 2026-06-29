Latorcai Csaba: Egyre élesebben látszik a különbség a polgári és a Tisza-kormány között

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. június 29. 09:39

Egyre élesebben látszik a különbség köztünk és a Tisza-kormány politikája között – állapította meg az elmúlt hét döntéseit értékelve a KDNP ügyvezető alelnöke. Kitért a falu- és családpolitika-ellenes Bart István kinevezésére, a polgármesterek „bérrendezésére” és a Pride-ra is.

Magyar Péter helyettes államtitkárnak nevezte ki Bart Istvánt, aki korábban arról beszélt, hogy nincs szükség a magyar falvakra, és felesleges pénzt költeni a kistelepülések fejlesztésére – idézte fel közösségi oldalán vasárnap Latorcai Csaba. Szerinte az, hogy

Bart fontos kormányzati pozíciót kapott, egy olyan szemlélet kormányzati szintre emelése, amely sem a magyar vidékben, sem a falvak jövőjében nem hisz.

Ugyanez a helyettes államtitkár korábban a népességfogyást is kedvező folyamatként mutatta be – emlékeztetett a kereszténydemokrata politikus. Hozzáfűzte, a Fidesz-KDNP kormányzat azon dolgozott, hogy minél több gyermek szülessen, Bart István viszont úgy véli, nem kell különösebb energiát fordítani a népességfogyás megállítására. Aki ilyen gondolkodást képvisel, az nem egyszerűen vitatja a családpolitika létjogosultságát, hanem megkérdőjelezi a magyar nemzet jövőjébe vetett hitet is. Mindezt a klímavédelemre hivatkozva.

A Tisza elveszi a településeikért dolgozó polgármesterek pénzét.

A kormány ezt bérrendezésnek nevezi, valójában azonban számos településvezető juttatása jelentősen csökken, a megyei közgyűlési elnököknél pedig még nagyobb az elvonás. A polgármesterek azok, akik nap, mint nap a helyi közösségek problémáival foglalkoznak, politikai hovatartozástól függetlenül. Nem elvesznek a településeiktől, hanem hozzátesznek. Éppen ezért nehéz megérteni, miért éppen rajtuk akar spórolni a kormány, miközben ezt még „bérrendezésnek” is nevezi – fejtette ki Latorcai Csaba. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter a legfőbb ügyészt is utasítgatni akarta a héten, már az ügyészség működésére is politikai nyomást próbál gyakorolni. Egy jogállamban a miniszterelnök nem osztogat utasításokat a független intézmények vezetőinek. A hatalmi ágak elválasztása nem akadály, hanem a demokratikus működés egyik alapfeltétele – mutatott rá az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke.

Latorcai Csaba azzal folytatta: szombaton a Pride uralta Budapest belvárosát. A rendezvényhez kapcsolódóan ismét politikai és kulturális konfliktusok kerültek a középpontba. Az Erzsébet hídon zászlócsata alakult ki, és olyan felvételek is bejárták a sajtót, amelyeken egy magyar zászlót a Dunába dobnak. A nemzeti jelképeink minden magyar számára tiszteletet érdemelnek, függetlenül attól, hogy ki milyen politikai vagy világnézeti meggyőződést vall.

Egy nemzeti zászló meggyalázása nem véleménynyilvánítás, hanem a közös értékeink semmibevétele, a KDNP ezért feljelentést tett.

Ötven nap telt el a kormány hivatalba lépése óta. Ennyi idő már elég volt ahhoz, hogy kirajzolódjon, milyen embereket emel pozícióba, milyen értékeket képvisel, és milyen döntéseket hoz a Tisza-kormány – írta az ügyvezető alelnök. Közölte: a magyar falvak jövője, a családok támogatása, a települések és vezetőik megbecsülése, a jogállamiság és az intézmények tisztelete, valamint a nemzeti értékek védelme azok az ügyek, amelyek hosszú távon meghatározzák Magyarország jövőjét.