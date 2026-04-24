Nemzeti minimum - Kiáltványt bocsát ki a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

Szerző: MTI

2026. április 24. 12:36

Kiáltványt bocsát vitára a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a nemzeti minimum megteremtéséért - jelentette be pénteki budapesti sajtótájékoztatóján az egyesület elnöke.

Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője közölte:

a kiáltvány tizenkét pontos, célja a nemzeti, társadalmi minimum megteremtése,

és az egyesület által januárban indított ezerfős reprezentatív kutatás eredményei alapján készült.

A kutatás során arra voltak kíváncsiak,

melyek azok az alapértékek, amelyekkel a magyar társadalom többsége azonosulni tud.

A kiáltványt, amelyhez az egyesület honlapján bárki csatlakozhat, a pártoknak és a közjogi méltóságoknak külön is eljuttatják - mondta.

"Szeretnénk, ha a politika inspirálódna ebből a munkából, mert

ha van társadalmi igény azokra az alapokra, amelyekben a magyarok egyetértenek, akkor a politikának ezt vállalnia kell".

Ez lenne az útja annak, hogy "újrafoltozzuk a szétszakadt magyar társadalom és politika szövetét" - közölte Győri Enikő.