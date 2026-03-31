Nézőpont Intézet: 66 választókerületben várható kormánypárti győzelem

Szerző: Gondola

2026. március 31. 10:36

A Nézőpont Intézet részletes mandátumbecslése szerint a 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP jelentős előnnyel szerezheti meg az egyéni választókerületek többségét, és ezzel kedvező helyzetből indulhat a parlamenti többség megszerzéséért.

Az intézet közlése alapján a 106 egyéni körzetből összesen 66-ban valószínűsíthető a kormánypárti jelöltek győzelme, míg 39 körzetben a Tisza Párt indulói lehetnek esélyesek, továbbá egy körzetben egy, a Tiszával szövetséges ellenzéki jelölt kerülhet az első helyre.

A becslés több szintű elemzésen alapul. Egyrészt figyelembe vették a korábbi választások eredményeit, amelyek alapján kirajzolható az egyes választókerületek politikai karaktere és stabil pártpreferenciája. Másrészt beépítették az országos közvélemény-kutatások adatait, különös tekintettel arra, hogy az egyes körzetek mennyiben térnek el az országos átlagtól – ezt a módszert gyakran alkalmazzák mandátumkalkulációk során. Harmadrészt a Nézőpont Intézet 2026 első három hónapjában 30 választókerületben végzett saját, reprezentatív felméréseket is felhasznált, amelyek finomították a helyi erőviszonyokról alkotott képet.

A részletes bontás szerint 44 választókerületben szinte biztosra vehető a Fidesz–KDNP győzelme, míg 27 körzetben az ellenzéki jelölteké – ezek közül 26 esetben konkrétan a Tisza Párt jelöltjei vezetnek a becslések alapján. A fennmaradó 35 körzet számít igazán versengőnek: ezek közül 22-ben a kormánypártok, 13-ban pedig a Tisza Párt jelöltjei tűnnek esélyesebbnek. Ez az arány végső soron a Fidesz–KDNP felé billenti a mérleget.

Az intézet külön kiemelte, hogy más ellenzéki pártok – például a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció vagy a Kétfarkú Kutyapárt – jelöltjeinek egyéni körzetben aratott győzelme nem tűnik reálisnak a jelenlegi erőviszonyok alapján, így az egyéni mandátumok döntő többsége két politikai tömb között oszlik meg.