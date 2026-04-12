NVI: mindenhol rendben megkezdődött a voksolás
Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel az MTI-vel.
Mucsi Tamás azt mondta:
a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei,
az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.
Reggel óta
a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.
A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.
A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 3,43 százalék 9710 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 3,66 százalék 14 323 szavazó
Békés vármegye 3,7 százalék 9507 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2,75 százalék 13 176 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 3,4 százalék 10 578 szavazó
Fejér vármegye 3,45 százalék 11 526 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 százalék 12 600 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 3,87 százalék 15 764 szavazó
Heves vármegye 3,39 százalék 7690 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3,66 százalék 10 262 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 3,44 százalék 8145 szavazó
Nógrád vármegye 2,97 százalék 4315 szavazó
Pest vármegye 3,97 százalék 41 757 szavazó
Somogy vármegye 3,36 százalék 7868 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,84 százalék 11 819 szavazó
Tolna vármegye 3,64 százalék 6053 szavazó
Vas vármegye 3,1 százalék 6091 szavazó
Veszprém vármegye 3,42 százalék 9223 szavazó
Zala vármegye 2,98 százalék 6260 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.