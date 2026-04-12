NVI: mindenhol rendben megkezdődött a voksolás

Szerző: MTI

2026. április 12. 08:08

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel az MTI-vel.

Mucsi Tamás azt mondta:

a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei,

az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta

a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 3,43 százalék 9710 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 3,66 százalék 14 323 szavazó

Békés vármegye 3,7 százalék 9507 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2,75 százalék 13 176 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 3,4 százalék 10 578 szavazó

Fejér vármegye 3,45 százalék 11 526 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 százalék 12 600 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 3,87 százalék 15 764 szavazó

Heves vármegye 3,39 százalék 7690 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3,66 százalék 10 262 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 3,44 százalék 8145 szavazó

Nógrád vármegye 2,97 százalék 4315 szavazó

Pest vármegye 3,97 százalék 41 757 szavazó

Somogy vármegye 3,36 százalék 7868 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,84 százalék 11 819 szavazó

Tolna vármegye 3,64 százalék 6053 szavazó

Vas vármegye 3,1 százalék 6091 szavazó

Veszprém vármegye 3,42 százalék 9223 szavazó

Zala vármegye 2,98 százalék 6260 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.