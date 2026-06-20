Orbán Viktor: a Patrióták a szuverén nemzetek Európáját építik

Szerző: MTI

2026. június 20. 22:34

A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak - hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség tájékoztatása szerint.

Orbán Viktor kiemelte:

Európa-szerte erősödnek a hazafias pártok.

Franciaországtól Olaszországig, Hollandiától Portugáliáig, Csehországtól Spanyolországig európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét.

"Ez nem egy átmeneti tiltakozás. Ez nem egy véletlen.

Ez egy európai ébredés"

- hangoztatta a Fidesz elnöke a közlemény szerint. Hozzátette: a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről. Az első a migráció. A második nagy baj Európa csökkenő gazdasági versenyképessége, a harmadik pedig az ukrajnai háború - közölte.

Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, de ahelyett, hogy irányt változtatna, megtámad mindenkit, aki alternatívát kínál.

"Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat építenek a választások győztesei ellen, és

azt állítják, hogy a demokráciát védik, miközben figyelmen kívül hagyják a nép demokratikus akaratát"

- fogalmazott.

Európa népe azonban ébredezik. Megértik, hogy a hagyományos baloldal és a hagyományos jobbközép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két szárnyává vált. A Patrióták jelentik az ellenzéket ezzel a rendszerrel szemben - fejtette ki Orbán Viktor.

"Erős és szuverén nemzetek Európáját építjük. Egy olyan Európát, amely megvédi a határait, az iparát, a gyermekeit és a jövőjét. Egy

olyan Európát, amely tiszteli keresztény örökségét,

és visszaadja a politikai hatalmat a polgárainak" - hangsúlyozta a Fidesz elnöke.

A közlemény szerint Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont. A gálán ismert európai patrióta politikusok vettek részt, így Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke. Andrej Babis cseh miniszterelnök online jelentkezett be a tájékoztatás szerint.