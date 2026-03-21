Orbán Viktor: Terrorszervezetté nyilvánítottuk a csehországi támadásért felelős nemzetközi csoportot
A magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította a csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójában szombaton. Kiemelte: Magyarország és a magyar családok biztonságát megvédik.
Orbán Viktor emlékeztetett: Csehországot pénteken terrorista támadás érte,
Magyarország pedig ez úton is kifejezi támogatását és együttérzését Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh embereknek.
A közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk - mondta a kormányfő.
"Ezért még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel és a csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk" - közölte, hozzátéve, ha a csoport bármely tagja Magyarország területére lép, azonnal elfogják.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősíteni a védelmet.
Rámutatott: a terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemelték, most ezt a megerősített készültséget fenntartják.
"Akármi is történik, Magyarország és
a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni"
- emelte ki a kormányfő.