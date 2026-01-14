Meddig lehet ezt bírni? Kijev 70 százaléka áram nélkül maradt a hidegben

Szerző: Gondola

2026. január 14. 08:06

Ukrajna szerint Oroszország „mindent egy lapra feltéve” igyekszik megsemmisíteni az ország energiarendszerét – írja a The Kyiv Independent.

Mykola Kolisznyik energiaügyi miniszterhelyettes január 13-án arról számolt be, hogy Moszkva kevesebb mint öt nappal az előző tömeges támadás után újabb nagyszabású csapást indított, teljes erővel az energetikai infrastruktúrát célozva.

A január 13-i éjszakai és reggeli támadások következtében Kijev mintegy 70 százaléka áram nélkül maradt. Az állami hálózatüzemeltető, az Ukrenergo szerint az orosz cél az, hogy „leválasszák a várost”, és ezzel kikényszerítsék a lakosság elvándorlását. Több alállomás is találatot kapott, és vészleállásokat vezettek be Kijevben és a környező megyében. A külvárosokban – Buchában, Hosztomelben és Irpinyben – az áram- és vízellátás is megszűnt.

A támadás különösen súlyos helyzetben érte a fővárost, mivel az ország már így is krónikus áramhiánnyal küzd, miközben a hőmérséklet a következő napokban akár mínusz 22 Celsius-fokig is süllyedhet.

Az Ukrenergo vezérigazgatója szerint Oroszország újabb, cirkálórakétákkal végrehajtott támadási hullámra is készül.

Ukrajna legnagyobb magánenergetikai vállalata, a DTEK közölte, hogy egyik hőerőművét ismét találat érte; ez már a nyolcadik támadás az erőműveik ellen 2025 októbere óta. A kialakult energiaválság miatt Kijevben egyes üzletek bezártak, az elektromos villamosközlekedést pedig ideiglenesen buszokkal váltották ki.

Az ukrán légierő szerint Oroszország 18 ballisztikus rakétát, hét cirkálórakétát és 293 Sahíd típusú drónt indított. Az energialétesítmények mellett Harkiv, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyék is célpontok voltak. Harkiv térségében egy rakéta- és dróntámadás legalább négy ember halálát okozta, hatan megsérültek.

Szakértők szerint a mostani csapások hatása súlyosabb, mint bármelyik korábbi téli időszakban: bár nem feltétlenül ez volt a legerősebb támadás, következményeiben eddig ez bizonyult a legpusztítóbbnak Ukrajna energiarendszerére nézve.