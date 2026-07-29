Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról tárgyalt Trump és Zelenszkij

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 29. 18:07

Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról tárgyalt Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a washingtoni Fehér Házban kedden - derül ki a zárt ajtók mögött tartott találkozóról szóló ukrán elnöki tájékoztatásból.

Zelenszkij internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a Patriot gyártási licensze mellett további olyan elképzeléseket is megvitattak, amelyek Ukrajna segítségére lehetnek.

Az ukrán elnök közölte, hogy a találkozó témái között szerepelt a diplomácia is, az Oroszországgal vívott háború lezárására irányuló erőfeszítésekre utalva pedig hozzátette:

"fontos, hogy a diplomáciai folyamatot újraélesszük".

Az ukrán elnököt szállító konvoj washingtoni idő szerint a kora délelőtti órákban érkezett a Fehér Házhoz. Zelenszkij már a találkozó előtt úgy nyilatkozott, hogy elsődleges célja a rakétavédelmi kérdések megvitatása Ukrajna településeinek megóvása érdekében.

Donald Trump legutóbb július 8-án az ankarai NATO-csúcs keretében találkozott az ukrán vezetővel, amikor ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajna számára az amerikai légvédelmi rendszerek gyártására annak érdekében, hogy az ukrán haderő fokozni tudja védelmi képességeit az orosz rakétatámadásokkal szemben.

A Patriot-rendszereket gyártó Raytheon amerikai hadiipari vállalat delegációja a múlt héten Kijevben járt.

Zelenszkij kedden Washingtonban részt veszt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt republikánus szenátor gyászszertartásán. A kongresszusi politikus Ukrajna egyik elkötelezett támogatójaként volt ismert az amerikai politikában, csaknem tucatnyi alkalommal járt Kijevben a háború kezdete óta, legutóbb közvetlenül halála előtt, július közepén.