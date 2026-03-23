Gulyás Gergely: A Patrióták a migráció ellen

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 23. 13:39

Az uniós migrációs paktum nem old meg semmit, nem mondja ki a külső határok védelmét, hanem válsághelyzetben felső határ nélkülivé váló migrációs kvótát ír elő - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az Országházban, az 1. Patrióta Nagygyűlés rendezvényén.

Kifejtette, a Patrióták ebben lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyik tesz is ez ügyben. Nekünk, a Patriótáknak kell megerősödnünk - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, az uniós migrációs paktum nem old meg semmit, nem mondja ki a külső határok védelmét, hanem válsághelyzetben felső határ nélkülivé váló migrációs kvótát ír elő.

A miniszter emellett érvelt, hogy a belépés előtt bírálják el a menedékért folyamodók kérelmét. Brüsszel csődöt mondott, de még büszke is arra, hogy csődöt mondott - jelentette ki Gulyás Gergely, hangsúlyozva, a migrációt illetően nem emberiességről, hanem az európai kultúra fennmaradásáról van szó. Azt hangsúlyozta: az Európai Unió lakosságának tizede nem Európában született, ez hatvan százalékos növekedés a 2010-es adathoz képest, a 27 tagállam közül 16-ban ennél is magasabb ez a ráta, holott másfél évtizede még csak négy volt az ilyen államok száma.

Megjegyezte: az európai államok társadalmai folyamatosan öregszenek el, míg a kontinens muszlim lakossága átlagosan 13 évvel fiatalabb és meglehetősen magas a termékenységi rátája. A nyugat-európai adatokat sorolva Gulyás Gergely kiemelte: azoktól eltérőek térségünk társadalmainak problémái; ennek okaként azt említette, hogy a kommunizmus idején lehetőség se lett volna ilyen beáramlásra, a 2015-ös hullámra pedig Magyarország és kormánya határozottan nemet tudott mondani. Mint mondta, a közép-európai társadalmak egyelőre megmenekültek ettől a tömeges migrációtól, majd arról beszélt, hogy a kontinens nyugati felén olyan kormányoknak kellene hatalomra kerülniük, amelyek hatékonyan kitoloncolják az országukban jogellenesen tartózkodó migránsokat, valamint képesek integrálni a többségi társadalomba a jogszerűen az országba érkezetteket.

Fontosnak nevezte, hogy munka nélkül ne adjanak szociális ellátást a munkaképes korú migránsoknak, hangsúlyozva, amíg ezt nem teszik meg, "addig Nyugat-Európa nem tud megmenekülni a migrációtól". Gulyás Gergely a demográfia mutatók alakulását nevezte a kontinens legfőbb problémájának, kiemelve, hogy egymagában a politika nem tudja formálni a társadalmi szemléletet, a családokkal kapcsolatos közfelfogást, a tudatipar partnerré tétele nélkül egy széles körű családtámogatási rendszer is csak részben lehet eredményes. Ha egy társadalom nem képes magát fenntartani, annak tragikus következményei lesznek demográfiai értelemben - fogalmazott a miniszter.